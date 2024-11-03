Снег, дождь и сильный ветер — киевлян предупредили об ухудшении погоды

В столице из-за ухудшения погодных условий объявили I уровень опасности.

В понедельник, 4 ноября, в Киеве прогнозируются опасные метеорологические явления – небольшой дождь, местами с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о I уровне опасности – желтый.

Киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Украине ожидается похолодание: выпадет первый снег, ночи станут морозными, а на некоторых территориях возможны сильные порывы ветра, близкие к штормовым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.