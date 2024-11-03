Сніг, дощ та сильний вітер — киян попередили про погіршення погоди

У столиці через погіршення погодних умов оголосили І рівень небезпечності.

У понеділок, 4 листопада, у Києві прогнозуються небезпечні метеорологічні явища — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом та пориви вітру 15-20 м/с.

Український гідрометеорологічний центр повідомив про І рівень небезпечності – жовтий.

Киян закликали тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Раніше ми писали, що 4 листопада в Україні очікується похолодання: випаде перший сніг, ночі стануть морозними, а на деяких територіях можливі сильні пориви вітру, близькі до штормових.

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