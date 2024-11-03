Україну засипле першим снігом — прогноз погоди на новий тиждень

Температура повітря відчутно знизиться.

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У понеділок, 4 листопада, в Україні очікується похолодання: випаде перший сніг, ночі стануть морозними, а на деяких територіях можливі сильні пориви вітру, близькі до штормових. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині прогнозується мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

"Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. З підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі. Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України", - прогнозує Діденко.

На решті території, за її словами, переважатиме суха погода, але з вітрами.

У понеділок очікується від -2 градусів вночі до +8 вдень, у південній частині України - від +8 до +11 градусів.

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3+5 градусів, завтра вдень +5+7 градусів.

"У столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

За ї словами, з 7 листопада в Україні очікується потепління.

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