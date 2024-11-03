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«Не від хороших часів», — Юрій Ігнат підтвердив, що військових Повітряних сил направляють у піхоту

14:40, 3 листопада 2024
Юрій Ігнат також наголосив, що інформація про те, що сили ППО стали збивати менше дронів – маніпуляція.
«Не від хороших часів», — Юрій Ігнат підтвердив, що військових Повітряних сил направляють у піхоту
Фото: pravda.com
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Начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військових з частин Повітряних сил ЗСУ справді направляють в піхоту, але відсоток збиття російських безпілотників не зменшився. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла написала на одній із своїй сторінок у соцмережах: «Шахеди» стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту».

У відповідь на це Ігнат підтвердив, що бійців все-таки переводять: «Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС, оті направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!».

Водночас він наголосив, що депутатка зманіпулювала, оскільки дрони збивають всі Сили оборони, а не лише Повітряні сили. Окрім того, відсоток збиття «шахедів» не зменшився, тому слова Безуглої щодо цього військовий назвав «брехнею».

«Поясню ще раз — разом із «шахедами» вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, «з гівн* і палок», яке ми у зведеннях називаємо «БпЛА невстановленого типу». Їх половина — вони маркуються як «локаційно втрачені», — додав Ігнат.

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