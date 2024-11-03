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Чому в Україні зростає інфляція і коли покращиться ситуація — відповідь НБУ

17:23, 3 листопада 2024
Андрій Пишний назвав причини пришвидшення інфляції.
Чому в Україні зростає інфляція і коли покращиться ситуація — відповідь НБУ
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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що упродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але темпи виявилися дещо вищими, ніж прогнозувалося, тому до кінця року вона може досягти 9,7%. Про це він сказав на брифінгу в НБУ.

За його словами, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й надалі зростала в жовтні.

«Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ (Інфляційні звіти за січень, квітень і липень 2024 року). Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося», - сказав Пишний.

Пишний наголосив, що ключовим фактором такої динаміки стало подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур та пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості.

До того ж, пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

У Нацбанку прогнозують, що ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

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НБУ інфляція

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