Чому в Україні зростає інфляція і коли покращиться ситуація — відповідь НБУ

Андрій Пишний назвав причини пришвидшення інфляції.

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що упродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але темпи виявилися дещо вищими, ніж прогнозувалося, тому до кінця року вона може досягти 9,7%. Про це він сказав на брифінгу в НБУ.

За його словами, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й надалі зростала в жовтні.

«Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ (Інфляційні звіти за січень, квітень і липень 2024 року). Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося», - сказав Пишний.

Пишний наголосив, що ключовим фактором такої динаміки стало подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур та пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості.

До того ж, пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

У Нацбанку прогнозують, що ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

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