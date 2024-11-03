Камала Гарріс несподівано випередила Дональда Трампа у штаті, де той перемагав двічі

Дональд Трамп перемагав в штаті Айова з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 – у 2020 році.

Фото: AP

Демократка Камала Гарріс змогла випередити республіканця Дональда Трампа на три відсоткові пункти в штаті Айова. Такі результати показало опитування Des Moines Register/Mediacom, яке було проведено 28-31 жовтня.

Зазначається, що серед 808 потенційних виборців Айови Гарріс випереджає Трампа на 20 відсоткових пунктів серед жінок, а серед чоловіків вона скоротила відрив удвічі з вересня. Загалом опитування показало такі результати: 47% - Гарріс, 44% - Трамп.

В опитуванні, яке було у вересні, республіканець випереджав демократку в Айові на 4 відсоткові пункти. Червневе опитування в Айові показало, що Трамп випереджав президента Джо Байдена, який на той час вважався передбачуваним кандидатом від Демократичної партії, на 18 пунктів.

Нагадаємо, Айова раніше вважалася безпечним для республіканців штатом. Трамп перемагав в Айові з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 – у 2020 році.

Проте Айова не входила до переліку так званих «хитких» штатів, що мають ключове значення на виборах.

Раніше ми писали, що у трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах.

Додамо, уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США.

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