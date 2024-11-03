У трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах

Перед президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон і Невада національна гвардія перебуває в готовності.

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У трьох штатах США національну гвардію привели в готовність через можливі заворушення під час виборів президента, пише CNN.

Видання зазначає, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв’язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон і Невада національна гвардія перебуває в готовності.

Раніше у Вашингтоні та Орегон були зафіксовані випадки підпалів скриньок для голосування. Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що загроза «виборчій інфраструктурі» залишається високою.

На цьому тижні губернаторка штату Орегон Тіна Котек заявила, що нацгвардія готова, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів. У свою чергу губернатор штату Невада Джо Ломбардо заявляв, що 60 військовослужбовців нацгвардії перебувають у готовності «для підготовки до безпечного та спокійного дня виборів».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив про готовність частини Національної гвардії у зв'язку з інформацією та занепокоєнням щодо можливого насильства під час виборів 2024 року.

Окрім того, Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців.

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