В трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах

Перед президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.

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В трех штатах США национальную гвардию привели в готовность из-за возможных беспорядков во время выборов президента, пишет CNN.

Издание отмечает, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.

Ранее в Вашингтоне и Орегон были зафиксированы случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что угроза «избирательной инфраструктуре» остается высокой.

На этой неделе губернатор штата Орегон Тина Котек заявила, что нацгвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам. В свою очередь, губернатор штата Невада Джо Ломбардо заявлял, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности «для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил о готовности части Национальной гвардии в связи с информацией и беспокойством относительно возможного насилия во время выборов 2024 года.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

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