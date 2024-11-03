Практика судов
  1. В мире

В трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах

13:46, 3 ноября 2024
Перед президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.
В трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В трех штатах США национальную гвардию привели в готовность из-за возможных беспорядков во время выборов президента, пишет CNN.

Издание отмечает, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.

Ранее в Вашингтоне и Орегон были зафиксированы случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что угроза «избирательной инфраструктуре» остается высокой.

На этой неделе губернатор штата Орегон Тина Котек заявила, что нацгвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам. В свою очередь, губернатор штата Невада Джо Ломбардо заявлял, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности «для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил о готовности части Национальной гвардии в связи с информацией и беспокойством относительно возможного насилия во время выборов 2024 года.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.

В прокуратуре введут автоматическое распределение дел на процессуальных руководителей

В Офисе Генпрокурора хотят сделать нагрузку на прокуроров равномерной, а также устранить влияние начальников на процессуальных руководителей.

Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

Действительно ли Еврокомиссия рекомендует разрешить расследовать любые уголовные дела вечно.

Галина Третьякова предлагает изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях

Для судей, правоохранителей, работников прокуратуры, органов обороны и антикоррупционных органов предлагается ввести «профессиональную пенсионную систему».

Члена ВККС обвинили в незаконном получении доплат за научную степень, которую он не получал – создана комиссия

Высшая квалификационная комиссия судей в очередной раз оказалась в неприятной ситуации, но попытается разобраться в проблеме вместе с общественными активистами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді