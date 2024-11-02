Уже почти 67 млн американцев проголосовали на выборах президента США – кто лидирует

Камала Гаррис лидирует с незначительным отрывом.

Источник фото: Getty Images/Hannah Beier

В США по всей стране началось досрочное голосование, где избиратели могут проголосовать лично или по почте.

В раннем голосовании по почте приняли участие более 66 миллионов американцев. Камала Гаррис лидирует с незначительным отрывом. Об этом говорится в статистике, которую приводит NBC News.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил о готовности части Национальной гвардии в связи с информацией и беспокойством относительно возможного насилия во время выборов 2024 года.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

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