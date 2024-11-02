В Вашингтоне готовят Национальную гвардию на случай насилия во время выборов

В столице штата уже зафиксированы случаи поджога сотен бюллетеней в избирательных урнах.

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Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил о готовности части Национальной гвардии в связи с информацией и беспокойством относительно возможного насилия во время выборов 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в столице штата недавно произошли случаи поджога сотен бюллетеней в избирательных урнах. Инсли сообщил, что в результате использования зажигательного устройства в Ванкувере были повреждены или уничтожены сотни бюллетеней.

«Основываясь на общей и конкретной информации и беспокойстве о возможности насилия или других незаконных действий, связанных с всеобщими выборами 2024 года, я хочу заверить, что мы полностью готовы к реагированию», - говорится в его письме.

Выборы в США запланированы на вторник, 5 ноября.

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