В 2025 году Украина будет иметь крылатые и баллистические ракеты собственного производства

Украина начнет производство ракет и планирует возобновить производство дефицитных снарядов.

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К середине 2025 года Украина сможет начать производство собственных крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью OBOZ.UA. По его словам, уже наблюдал летные испытания отечественных ракет и полученные результаты обнадеживают.

«Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025 года», - подчеркнул Петров.

Он также отметил, что в Украине уже изготавливаются 155-мм снаряды стандарта НАТО, которые являются эффективными на больших дистанциях в борьбе с противником. Вместе с тем, украинские государственные предприятия продолжают работать над восстановлением и расширением производства боеприпасов советского стандарта.

«Кроме того, украинские государственные компании пытаются восстановить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны», - сказал Петров.

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