Пользователи «Резерв+» получили ложные оповещения из-за сбоя в системе

Тестовые уведомления об онлайн отсрочках по ошибке поступили не тем пользователям.

Источник фото: РБК-Украина

Вечером 1 ноября в приложении «Резерв+» произошел сбой, в результате чего некоторые пользователи получили тестовые уведомления об онлайн отсрочках. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID», - отметила Черногоренко.

В Минобороны заверили, что в течение ближайших часов будет восстановлен доступ к авторизации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов.

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