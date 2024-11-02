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В Украине появится электронный реестр государственной поддержки в сфере культуры

11:47, 2 ноября 2024
Реестр облегчит доступ к информации о возможностях финансирования.
В Украине появится электронный реестр государственной поддержки в сфере культуры
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На заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление о создании электронного Реестра заявок и получателей государственной поддержки в области культуры. Проект координируют Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещания и Государственное агентство искусств. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Введение Реестра позволит перейти от бумажных процедур к современной автоматизированной системе подачи и рассмотрения заявок на государственную поддержку, что обеспечит прозрачность и открытость конкурсного отбора.

Реестр станет основным инструментом для централизованного сбора, обработки и защиты данных о государственной поддержке в культурной сфере, значительно упростив доступ к информации о возможностях финансирования.

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Кабинет Министров Украины

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