В шести районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских дронов

В результате атаки дронов повреждены здания в шести районах Киева.

Источник фото: КГВА

В Киеве произошла атака боевых беспилотников рф, в результате которой зафиксировано падение обломков в шести районах столицы. Об этом сообщили в КГВА.

Соломенский район:

Повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов.

Повреждены пять автомобилей.

Без пожара и пострадавших.

Святошинский район:

Возник пожар на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома, который охватил площадь 50 м². Пожар ликвидирован, эвакуированы 18 человек, один человек пострадал (полицейский).

Повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:

В 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:

Предварительно зафиксированы локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов, информация уточняется. Данных о пострадавших нет.

Шевченковский район:

Возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м². Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Печерский район:

В 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара нет.

Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются.

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