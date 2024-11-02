В шести районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских дронов

10:17, 2 ноября 2024
В результате атаки дронов повреждены здания в шести районах Киева.
Источник фото: КГВА
В Киеве произошла атака боевых беспилотников рф, в результате которой зафиксировано падение обломков в шести районах столицы. Об этом сообщили в КГВА.
Соломенский район:
- Повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов.
- Повреждены пять автомобилей.
- Без пожара и пострадавших.
Святошинский район:
- Возник пожар на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома, который охватил площадь 50 м². Пожар ликвидирован, эвакуированы 18 человек, один человек пострадал (полицейский).
- Повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.
Голосеевский район:
- В 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.
Днепровский район:
- Предварительно зафиксированы локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов, информация уточняется. Данных о пострадавших нет.
Шевченковский район:
- Возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м². Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Печерский район:
- В 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара нет.
Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются.
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