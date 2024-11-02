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У шести районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів

10:17, 2 листопада 2024
В результаті атаки дронів пошкоджено будівлі у шести районах Києва.
У шести районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів
Джерело фото: КМВА
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У Києві сталася атака бойових безпілотників рф, внаслідок якої зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці. Про це повідомили в КМВА.

Солом'янський район:

  • Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків.
  • Пошкоджено п'ять автомобілів.
  • Без пожежі та постраждалих.

Святошинський район:

  • Виникла пожежа на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку, яка охопила площу 50 м². Пожежу ліквідовано, евакуйовано 18 осіб, одна особа постраждала (поліцейський).
  • Пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Голосіївський район:

  • У 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

  • Попередньо зафіксовано локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків, інформація уточнюється. Даних про постраждалих немає.

Шевченківський район:

  • Виникло загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м². Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Печерський район:

  • У 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих та пожежі немає.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

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Київ

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