У шести районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів

10:17, 2 листопада 2024
В результаті атаки дронів пошкоджено будівлі у шести районах Києва.
Джерело фото: КМВА
У Києві сталася атака бойових безпілотників рф, внаслідок якої зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці. Про це повідомили в КМВА.
Солом'янський район:
- Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків.
- Пошкоджено п'ять автомобілів.
- Без пожежі та постраждалих.
Святошинський район:
- Виникла пожежа на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку, яка охопила площу 50 м². Пожежу ліквідовано, евакуйовано 18 осіб, одна особа постраждала (поліцейський).
- Пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
Голосіївський район:
- У 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.
Дніпровський район:
- Попередньо зафіксовано локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків, інформація уточнюється. Даних про постраждалих немає.
Шевченківський район:
- Виникло загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м². Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Печерський район:
- У 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих та пожежі немає.
Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.
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