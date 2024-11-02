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Києву повернули право власності на тренувальну базу охоронців Медведчука на Трухановому острові

14:47, 2 листопада 2024
На ділянці водного фонду столиці було незаконно споруджено спортмайданчик, брезентовий намет та будівлю.
Києву повернули право власності на тренувальну базу охоронців Медведчука на Трухановому острові
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Київраді повернуто право власності на нерухомість на Трухановому острові, яка, за інформацією ЗМІ, використовувалася як тренувальна база для охоронців Віктора Медведчука. У рекреаційній зоні було облаштовано спортмайданчик, брезентовий намет і кількаповерхову споруду, обгороджену парканом. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначили в Київській міській прокуратурі, на земельній ділянці площею 1,1 га на Трухановому острові було зведено самочинне нерухоме майно площею близько 500 кв. м, яке експлуатувалося приватною комерційною структурою. Проте ділянка відноситься до земель водного фонду і не була законно відведена Київською міською радою. Документи, що дозволяють виконувати будівельні роботи на цій території, також не були видані.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою визнати право власності на нерухомість за Київською міською радою. Наприкінці 2023 року суд задовольнив цей позов, і право власності було зареєстроване за Київрадою.

Відтепер спірне нерухоме майно буде використовуватись для потреб громади столиці.

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прокуратура Київ

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