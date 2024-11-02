Прокуратура вернула Киеву право собственности на базу охранников Медведчука на Трухановом острове

Тренировочная база охранников Медведчука возвращена Киевсовету для нужд общины.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевский городской совет вернул Киевсовету право собственности на недвижимость на Трухановом острове, которая, по информации СМИ, использовалась как тренировочная база для охранников Виктора Медведчука. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Киевская городская прокуратура установила, что на земельном участке площадью 1,1 га на Трухановом острове было возведено самовольное недвижимое имущество площадью около 500 кв. м, которое эксплуатировалось частной коммерческой структурой. При этом выявлено, что участок относится к землям водного фонда и не был законно отведен Киевским городским советом. Документы, позволяющие выполнять строительные работы на этой территории, также не были выданы.

В связи с этим прокуратура подала иск в Хозяйственный суд с требованием признать право собственности на недвижимость за Киевским городским советом. В конце 2023 года суд удовлетворил этот иск, и право собственности было зарегистрировано за Киевсоветом.

Отныне спорное недвижимое имущество будет использоваться для нужд общины столицы. Стоит отметить, что объект недвижимости стал предметом журналистских расследований, в частности, команды BIHUS.Info, которая сообщала о его использовании в рекреационной зоне Труханова острова для охраны Виктора Медведчука. На территории была обустроена спортплощадка, брезентовая палатка и многоэтажное сооружение, огороженное забором.

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