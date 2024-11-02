В Шевченковском районе Киева из-за падения обломков дрона горит офисное здание

Падение обломков дронов зафиксировано в шести районах Киева.

Источник фото: mil.in.ua

В результате атаки российских беспилотников, произошел пожар в офисном здании в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Вызов экстренных служб в Шевченковский район столицы. Предварительно - пожар в результате падения обломков БпЛА» - отметил Кличко. Позже он уточнил, что обломки дрона попали в офисное здание, вызвав возгорание на одном из этажей. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Падение обломков «шахедов» зафиксировано в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском, сообщает КГВА.

Напомним, в результате вражеской атаки обломки дронов упали в Соломенском и Днепровском районах, в Святошинском районе возник пожар на 15-м и 16-м этажах.

Кроме того, жители сообщают о перебоях с электроэнергией.

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