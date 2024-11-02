В Киеве хотят построить дорогу к неработающему аэропорту за 1,56 млрд гривен

Киевские власти объявили тендеры на строительство дороги к Жулянам.

Фото иллюстративное

Киевская городская государственная администрация через коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» объявила тендеры на проектирование и строительство первой очереди дороги к аэропорту «Киев» (Жуляны) с общей ожидаемой стоимостью 1,56 миллиарда гривен.

Согласно сообщению «Наші гроші» со ссылкой на платформу «Прозорро», речь идет об автомобильной дороге, которая будет проходить от проспекта Валерия Лобановского до аэропорта в Соломенском районе Киева. Утвержденный в сентябре 2023 года проект предусматривает строительство участка длиной 4,3 км. Для верхнего слоя покрытия планируется использование мелкозернистого асфальтобетона с модификацией полимерной добавкой.

Первая очередь предусматривает 2,8 км дороги с двумя полосами движения, полосой безопасности, велосипедной дорожкой, тротуарами, очистными сооружениями, надземным пешеходным переходом и светофорным объектом. Проектные работы для первой очереди оцениваются в 7,38 млн грн, а строительство должно завершиться до середины 2026 года.

Вторая очередь, состоящая из 1,5 км дороги с одной полосой движения, также будет включать тротуары и очистные сооружения. Проектные работы для нее заказано у ООО «ПКФ „Стандарт-Авто“, а строительные - у ООО „КП «Шляхбуд Инвест».

История этого проекта началась в 2010 году в рамках подготовки к «Евро-2012». Тогда заключили первичный договор с ЧАО «Укратомэнергострой» на 174,35 млн грн. По плану дорогу длиной 3,5 км должны были построить до марта 2012 года, но проект не был завершен в указанные сроки.

Источник фото: Наші гроші

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