2 ноября – какой сегодня праздник и главные события

Мир отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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2 ноября мир отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а также Всемирный день сумчатого муравьеда. В этот день верующие чтят память святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Среди памятных дат:

- 1833 год - основание Киевского университета.

- 1848 год - во время так называемой «Весны народов» восставшие поляки во Львове капитулируют после обстрела австрийской артиллерией.

- 1914 год - Французская республика, Великобритания и Российская империя объявляют войну Османской империи.

- 1921 год - рейдовая Подольская группа Армии УНР под руководством Михаила Палия-Сидорянского дает бой большевистским войскам под Семеновкой.

- 1938 год - Венгерское королевство захватывает южные части Словакии и Карпатской Украины.

- 2000 год - в лесу под Таращей обнаруживают тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез 16 сентября.

- 2015 год - представлен проект Semantic Scholar, инструмент для исследования и поиска научной литературы на основе искусственного интеллекта.

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