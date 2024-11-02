2 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:59, 2 листопада 2024
Світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Джерело фото: depositphotos
2 листопада світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а також Всесвітній день сумчастого мурахоїда. У цей день віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.
Серед пам'ятних дат:
- 1833 рік — заснування Київського університету.
- 1848 рік — під час так званої «Весни народів» повсталі поляки у Львові капітулюють після обстрілу австрійською артилерією.
- 1914 рік — Французька республіка, Велика Британія та Російська імперія оголошують війну Османській імперії.
- 1921 рік — рейдувальна Подільська група Армії УНР під керівництвом Михайла Палія-Сидорянського дає бій большевицьким військам під Семенівкою.
- 1938 рік — Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України.
- 2000 рік — у лісі під Таращею виявляють тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник 16 вересня.
- 2015 рік — презентовано проєкт Semantic Scholar, інструмент для дослідження та пошуку наукової літератури на основі штучного інтелекту.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.