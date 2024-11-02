2 листопада – яке сьогодні свято та головні події

Світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

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2 листопада світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а також Всесвітній день сумчастого мурахоїда. У цей день віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.

Серед пам'ятних дат:

1833 рік — заснування Київського університету.

1848 рік — під час так званої «Весни народів» повсталі поляки у Львові капітулюють після обстрілу австрійською артилерією.

1914 рік — Французька республіка, Велика Британія та Російська імперія оголошують війну Османській імперії.

1921 рік — рейдувальна Подільська група Армії УНР під керівництвом Михайла Палія-Сидорянського дає бій большевицьким військам під Семенівкою.

1938 рік — Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України.

2000 рік — у лісі під Таращею виявляють тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник 16 вересня.

2015 рік — презентовано проєкт Semantic Scholar, інструмент для дослідження та пошуку наукової літератури на основі штучного інтелекту.

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