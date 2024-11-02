Південна Корея розглядає військову допомогу Україні на фоні посилення зв’язків КНДР з росією

Південна Корея обдумує військову допомогу Україні на тлі загострення ситуації з Північною Кореєю.

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Південна Корея розглядає можливість надання Україні військової допомоги на тлі посилення підтримки росії з боку Північної Кореї, повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що уряд аналізує всі можливі варіанти, враховуючи рівень залучення Північної Кореї у конфлікт і потенційні взаємні зобов'язання між Пхеньяном та москвою.

«Розглядаються всі можливі сценарії. Зокрема, ми стежитимемо за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні і за тим, яку послугу за послугу отримає Північна Корея від росії. Ми візьмемо всі ці (фактори) до уваги, перш ніж ухвалювати конкретні рішення», — зазначив міністр.

За даними представників Південної Кореї, росія, ймовірно, компенсуватиме підтримку Північній Кореї військовими і цивільними технологіями, необхідними для запуску супутників-шпигунів та модернізації ракетних систем. Наразі Південна Корея надає Україні лише нелетальну допомогу, зокрема обладнання для розмінування, але утримується від постачання озброєння, незважаючи на прохання Києва.

Раніше у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

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