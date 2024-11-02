Практика судів
  1. У світі

Мін'юст США направить рекордну кількість спостерігачів на вибори у 27 штатах

09:05, 2 листопада 2024
Мін'юст відправить найбільшу кількість виборчих спостерігачів за останні 20 років.
Мін'юст США направить рекордну кількість спостерігачів на вибори у 27 штатах
Джерело фото: eurointegration
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців, повідомляє The Washington Post.

Рішення прийняли на тлі заяв деяких республіканських штатів про те, що вони можуть спробувати обмежити доступ федеральних спостерігачів на виборчі дільниці в день голосування. Республіканці розцінили таке втручання як спробу адміністрації Джо Байдена вплинути на вибори, хоча спостереження за виборчим процесом з боку уряду практикувалося і в попередніх адміністраціях обох партій.

Цього року федеральний нагляд охопить на 49% більше юрисдикцій, ніж під час виборів 2020 року, і відповідає рівню 2004 року, коли були розгорнуті додаткові заходи на тлі суперечок навколо результатів виборів 2000 року.

Спостерігачі працюватимуть у всіх ключових штатах, що визначають вибори: шість округів у Мічигані, п'ять у Джорджії, чотири у Вісконсині та Аризоні, три в Пенсильванії та Північній Кароліні, і один в Неваді. Крім того, нагляд відбуватиметься і в інших змішаних штатах, таких як Каліфорнія, Флорида, Огайо та Вірджинія. Найбільше юрисдикцій під федеральним контролем буде в Техасі та Массачусетсі — по вісім у кожному.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність – Кабмін подав законопроект

В свою чергу, МВС затвердить перелік критеріїв доброчесності для поліцейських.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію» – бюджетний комітет

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Результати судової та антикорупційної реформ отримали найнижчу оцінку – 73% та 84% незадоволених – результати опитування на замовлення КМЄС

Незважаючи на численні реформи судової гілки влади та введення до процедур відбору членів ключових судових органів міжнародних експертів, 73% опитаних висловили незадоволення результатами реформи, а 55% вважають підтримку ЄС неефективною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду