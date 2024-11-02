Мін'юст США направить рекордну кількість спостерігачів на вибори у 27 штатах

Мін'юст відправить найбільшу кількість виборчих спостерігачів за останні 20 років.

Джерело фото: eurointegration

Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців, повідомляє The Washington Post.

Рішення прийняли на тлі заяв деяких республіканських штатів про те, що вони можуть спробувати обмежити доступ федеральних спостерігачів на виборчі дільниці в день голосування. Республіканці розцінили таке втручання як спробу адміністрації Джо Байдена вплинути на вибори, хоча спостереження за виборчим процесом з боку уряду практикувалося і в попередніх адміністраціях обох партій.

Цього року федеральний нагляд охопить на 49% більше юрисдикцій, ніж під час виборів 2020 року, і відповідає рівню 2004 року, коли були розгорнуті додаткові заходи на тлі суперечок навколо результатів виборів 2000 року.

Спостерігачі працюватимуть у всіх ключових штатах, що визначають вибори: шість округів у Мічигані, п'ять у Джорджії, чотири у Вісконсині та Аризоні, три в Пенсильванії та Північній Кароліні, і один в Неваді. Крім того, нагляд відбуватиметься і в інших змішаних штатах, таких як Каліфорнія, Флорида, Огайо та Вірджинія. Найбільше юрисдикцій під федеральним контролем буде в Техасі та Массачусетсі — по вісім у кожному.

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