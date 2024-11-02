У Святошинському районі через ліквідацію наслідків атаки дронів перекрито рух на одній із вулиць

У Києві перекрито рух на вулиці Якуба Коласа через ліквідацію наслідків нічної атаки.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

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У Києві тимчасово перекрито рух по вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі через ліквідацію наслідків нічної атаки на місто. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

На місці працюють рятувальні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Нагадаємо, в результаті ворожої атаки уламки дронів впали в Солом'янському та Дніпровському районах, у Святошинському районі виникла пожежа на 15-му та 16-му поверхах.

Крім того, мешканці повідомляють про перебої з електроенергією.

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