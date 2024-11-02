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В Святошинском районе из-за ликвидации последствий атаки дронов перекрыто движение на одной из улиц

08:47, 2 ноября 2024
В Киеве перекрыто движение на улице Якуба Коласа из-за ликвидации последствий ночной атаки.
В Святошинском районе из-за ликвидации последствий атаки дронов перекрыто движение на одной из улиц
Источник фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве временно перекрыто движение по улице Якуба Коласа в Святошинском районе из-за ликвидации последствий ночной атаки на город. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

На месте работают спасательные службы. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, в результате вражеской атаки обломки дронов упали в Соломенском и Днепровском районах, в Святошинском районе возник пожар на 15-м и 16-м этажах.

Кроме того, жители сообщают о перебоях с электроэнергией.

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полиция Киев

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