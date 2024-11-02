После атаки дронов на Киев жители сообщают о перебоях с электроэнергией

В Голосеевском и Соломенском районах Киева проблемы с электроснабжением после ночной атаки.

После вражеской атаки дронов на Киев жители Киева, в частности Голосеевского и Соломенского районов, сообщают о перебоях с электроснабжением и перепадах напряжения. Некоторые дома остались без электроэнергии, а в других зафиксированы значительные колебания напряжения, что вызвало жалобы в соцсетях.

Укрэнерго и ДТЭК ранее не предупреждали о возможных отключениях на субботу, 2 ноября.

Напомним, обломки дронов упали в Соломенском и Днепровском районах, в Святошинском районе возник пожар на 15-м и 16-м этажах.

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