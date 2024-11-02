Після атаки дронів на Київ мешканці повідомляють про перебої з електроенергією

У Голосіївському та Солом’янському районах Києва проблеми з електропостачанням після нічної атаки.

Після ворожої атаки дронів на Київ мешканці Києва, зокрема Голосіївського та Солом’янського районів, повідомляють про перебої з електропостачанням та перепади напруги. Деякі будинки залишилися без електроенергії, а в інших зафіксовані значні коливання напруги, що викликало скарги в соцмережах.

Укренерго та ДТЕК раніше не попереджали про можливі відключення на суботу, 2 листопада.

Нагадаємо, уламки дронів впали в Солом'янському та Дніпровському районах, у Святошинському районі виникла пожежа на 15-му та 16-му поверхах.

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