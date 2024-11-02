У Святошинському районі Києва через ворожу атаку сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі

Уламки дронів впали в Солом'янському та Дніпровському районах, у Святошинському районі виникла пожежа на 15-му та 16-му поверхах.

Джерело фото: ДСНС

У ніч на 2 листопада росія здійснила атаку дронами на Київ, внаслідок якої виникла пожежа в 16-поверховому будинку у Святошинському районі. Як повідомили в ДСНС, загоряння охопило площу близько 50 кв. м і наразі вже ліквідовано. На 15-му та 16-му поверхах житлового будинку частково зруйновані квартири, евакуйовано 18 мешканців. На місці працювали 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що двоє людей постраждали – одну з них госпіталізували, іншій надали допомогу на місці.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці», – повідомив міський голова.

Крім того, уламки дронів впали в Солом'янському та Дніпровському районах. У Дніпровському районі зафіксували задимлення на балконі квартири, яке швидко ліквідували. Постраждалих у цьому інциденті немає.

Джерело фото: ДСНС та КМВА

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