В Святошинском районе Киева из-за вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие

Обломки дронов упали в Соломенском и Днепровском районах, в Святошинском районе возник пожар на 15-м и 16-м этажах.

Источник фото: ГСЧС

В ночь на 2 ноября россия совершила атаку дронами на Киев, в результате которой возник пожар в 16-этажном доме в Святошинском районе. Как сообщили в ГСЧС, возгорание охватило площадь около 50 кв. м и сейчас уже ликвидировано. На 15-м и 16-м этажах жилого дома частично разрушены квартиры, эвакуированы 18 жителей. На месте работали 9 единиц техники и 40 спасателей.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что два человека пострадали - одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

«Сейчас двое пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БПЛА. Одного из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте», - сообщил городской голова.

Кроме того, обломки дронов упали в Соломенском и Днепровском районах. В Днепровском районе зафиксировали задымление на балконе квартиры, которое быстро ликвидировали. Пострадавших в этом инциденте нет.

Источник фото: ГСЧС и КМВА

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