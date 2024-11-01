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В Украине достаточно солдат, чтобы воевать еще полгода или год — NYT

20:43, 1 ноября 2024
Американские военные и разведывательные должностные лица пришли к выводу, что война в Украине больше не является тупиком.
В Украине достаточно солдат, чтобы воевать еще полгода или год — NYT
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В США считают, что основной проблемой Украины в войне против рф является недостаток военных. По их оценкам, сейчас их количество позволяет вести войну еще в течение 6-12 месяцев. Об этом пишет New York Times.

Издание пишет, что американские военные и разведывательные чиновники пришли к выводу, что война в Украине больше не является тупиком, поскольку рф якобы неуклонно выигрывает, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне «углубляется».

В статье NYT также отмечается, что «упадок морального духа и вопрос о том, будет ли поддержка США продолжаться, представляют свою собственную угрозу военным усилиям Украины».

В издании приводят данные у 57 тысяч украинских военных, погибших на войне. Это, мол, вдвое меньше, чем потери россиян, однако это количество все же значительно для гораздо меньшей страны.

«Украина теряет территорию на востоке, и ее силы внутри рф были частично отвергнуты. Украинские военные пытаются набрать солдат и оснастить новые подразделения», - пишет издание.

Отмечается, что россия также сталкивается с нехваткой солдат и запасов, а ее достижения в войне достались большой ценой. Однако ей удается набирать в армию от 25 до 30 тысяч человек ежемесячно.

По словам американских чиновников, в следующем году Киев сможет воспользоваться слабостью рф и ожидаемой нехваткой солдат и танков, но если поддержка от США не будет ослабевать.

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США рф ВСУ Украина война

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