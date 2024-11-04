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Адвокат рассказала секретарю судьи лишнего о деле и о самой судье, а потом получила уголовное производство

07:40, 4 ноября 2024
Высший совет правосудия осудил практику переписки адвокатов с секретарями судебного заседания относительно рассмотрения конкретных дел.
Адвокат рассказала секретарю судьи лишнего о деле и о самой судье, а потом получила уголовное производство
Здание Приморского райсуда города Одессы, источник фото: Судебная власть
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Высший совет правосудия в очередной раз обратил внимание на поведение представителя адвокатского сообщества во время представительства интересов клиента.

В этот раз в центре внимания Совета правосудия оказался инцидент в Приморском райсуде города Одессы.

18 сентября судья Приморского райсуда Одессы Татьяна Федчишена сообщила Совету правосудия о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Как отметила судья, у нее в производстве находилось гражданское дело о взыскании алиментов на ребенка.

Судебное заседание в данном деле было назначено на 10 сентября. Впрочем, в судебное заседание ни стороны по делу, ни их представители не явились, а от представителя ответчика поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

12 сентября на мобильный телефон секретаря судебного заседания, в приложении Viber, поступило сообщение уже от представителя истца – адвоката Марины Оксюты.

Адвокат просила сообщить, что происходит с рассмотрением указанного гражданского дела.

После того, как секретарь судебного заседания сообщила, что дело назначено к рассмотрению, Марина Оксюта направила сообщение следующего содержания:

«Прекрасно. Ответчик рассказывает в кулуарах, что он заплатил судье 8000. Поэтому мы не надеемся на хороший результат. Нам бы уже хоть какой-то. Вы бы и не услышали. Это другие кулуары. Тем более судье нужно сдавать экзамены на апелляцию. И заканчивать все дела».

Впрочем, похоже, что адвокат не учла, что секретарь судебного заседания составит докладную записку на имя судьи и сделает соответствующие скриншоты переписки.

Высказывания адвоката судья Татьяна Федчишена расценила как дискредитацию ее как судьи и попытку повлиять на осуществление правосудия.

2 октября одесские полицейские по заявлению судьи и процессуального руководства Приморской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

В свою очередь, Высший совет правосудия отметил, что в действиях адвоката Марины Оксюты имеются также и нарушения правил адвокатской этики.

Совет правосудия указал, что отправка на номер мобильного телефона секретаря судебного заседания уведомлений, содержание которых касается профессиональной деятельности судьи и рассмотрения конкретного дела, является внепроцессуальной формой обращения.

То есть, подобные обращения не согласовываются с положениями ч. 6 ст. 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» об обязанности физических лиц уважать независимость судьи и не посягать на нее, и вообще недопустимы.

В итоге, 29 октября ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой о предоставлении информации о раскрытии и расследовании уголовного правонарушения в уголовном производстве по ч. 1 ст. 376 УК по фактам, сообщенным судьей Приморского районного суда города Одессы Татьяной Федчишеной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья адвокат ВСП

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