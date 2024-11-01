Боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS и ракеты Stinger — США объявили о пакете помощи Украине на $425 млн

ВСУ получат ракеты, боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

США объявили новый пакет помощи Украине на $425 млн. В его составе ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие. Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны США.

Новый пакет военной помощи США предоставляется по президентским полномочиям по сокращению запасов (PDA), что означает поставки оружия из составов американской армии.

Пентагон рассказал, что этот пакет содержит:

боеприпасы для NASAMS;

боеприпасы для HIMARS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы класса "воздух - земля";

155-мм и 105-мм артснарядов;

ракеты трубчатого пуска с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медоборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.