Боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS и ракеты Stinger — США объявили о пакете помощи Украине на $425 млн

19:26, 1 ноября 2024
ВСУ получат ракеты, боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
США объявили новый пакет помощи Украине на $425 млн. В его составе ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие. Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны США.
Новый пакет военной помощи США предоставляется по президентским полномочиям по сокращению запасов (PDA), что означает поставки оружия из составов американской армии.
Пентагон рассказал, что этот пакет содержит:
- боеприпасы для NASAMS;
- боеприпасы для HIMARS;
- ракеты Stinger;
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы класса "воздух - земля";
- 155-мм и 105-мм артснарядов;
- ракеты трубчатого пуска с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры Stryker;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медоборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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