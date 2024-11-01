В Украине стартует пилотный проект по внедрению 5G

В ближайшие 2 года пройдет тест сети на военном оборудовании в трех городах.

В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Кабмин принял изменения в постановление об использовании радиочастот. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не ли оборудование 5G влияет на работу военных сетей", - сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Также Федоров подчеркнул, что это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который планируется завершить к 2030 году.

Кроме того, постановление позволит операторам использовать частоты 2100 МГц не только для 3G, но и технологий 2G или 4G. А прекращение использования частот 694–862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.

В настоящее время 5G функционирует уже более чем в 90 странах мира. Европейский Союз намерен обеспечить этой технологией все города и главные дороги до 2025 года. Украина адаптирует правила распределения радиочастот, чтобы они соответствовали европейским нормам с целью дальнейшей евроинтеграции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.