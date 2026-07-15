За задержку зарплаты грозит не только штраф: когда работникам должны выплатить компенсацию

Если работодатель без законных оснований не выплачивает заработную плату в установленные сроки, он нарушает трудовое законодательство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатели обязаны выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц, а задержка выплат может стать основанием для финансовой, административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности. Кроме того, если зарплата задержана на месяц и более, работник имеет право на компенсацию потери части доходов.

В соответствии со статьей 115 Кодекса законов о труде Украины и статьей 24 Закона Украины «Об оплате труда» №108/95-ВР, заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Интервал между выплатами не может превышать 16 календарных дней, а выплата должна осуществляться не позднее семи дней после окончания периода, за который она начислена.

Финансовые трудности предприятия не освобождают работодателя от обязанности своевременно выплачивать заработную плату. Если работник выполнил свою работу, он имеет право получить заработанные средства в установленные законом сроки.

За нарушение сроков выплаты заработной платы работодатель может нести финансовую, административную или, в случаях, предусмотренных законодательством, уголовную ответственность.

Отдельные гарантии предусмотрены и при увольнении. В день прекращения трудовых отношений работодатель обязан полностью рассчитаться с работником. Если по его вине выплаты задержаны, работник может претендовать на выплату среднего заработка за все время задержки, но не более чем за шесть месяцев, если между сторонами отсутствует спор относительно суммы причитающихся выплат.

Если заработная плата задерживается на один календарный месяц и более, работнику выплачивается компенсация потери части доходов. Это предусмотрено Законом Украины №2050-III от 19 октября 2000 года «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» и Порядком проведения компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2001 года №159.

В случае невыплаты заработной платы работнику рекомендуют сначала обратиться к работодателю и получить письменное объяснение причин задержки. Если проблема не устранена, следует подать письменное требование о выплате задолженности, обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или защищать свои права в суде, требуя взыскания задолженности, компенсации и других причитающихся выплат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховной Раде рекомендовали не включать в повестку дня законопроект №15323, который предусматривал восстановление внеплановых проверок работодателей относительно соблюдения законодательства об оплате труда в условиях военного положения.

Такое решение принял Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во время очередного заседания. В то же время народные депутаты предложили использовать отдельные положения законопроекта при подготовке и предварительном рассмотрении других законодательных инициатив в этой сфере.