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Кто есть кто в административном процессе — разъяснение суда

07:00, 15 июля 2026
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Каждый из участников процесса имеет свою роль, права и обязанности.
Кто есть кто в административном процессе — разъяснение суда
Фото: 5ААС
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Пятый апелляционный административный суд напомнил, что когда дело поступает в административный суд, в нем участвуют различные участники процесса. Каждый из них имеет свою роль, права и обязанности.

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Истец — это лицо, которое обращается в административный суд за защитой своих прав, свобод или интересов. Именно истец считает, что решение, действие или бездействие субъекта властных полномочий нарушили его права.

Ответчик — в большинстве случаев это орган государственной власти или местного самоуправления, их должностное или служебное лицо либо иной субъект властных полномочий, решения, действия или бездействие которых обжалуются.

Третьи лица — это участники, права или обязанности которых также могут быть затронуты судебным решением. Они могут поддерживать одну из сторон или участвовать в деле без самостоятельных требований.

Представитель — лицо, действующее от имени участника дела. Это может быть адвокат или иное лицо в случаях, предусмотренных законом.

И, конечно, суд — независимый и беспристрастный арбитр, который исследует доказательства, оценивает доводы сторон и принимает решение в соответствии с законом.

Важно помнить: независимо от того, какую процессуальную роль имеет участник дела, все они наделены определенными законом правами и обязанностями.

Именно соблюдение принципов равенства сторон, состязательности и верховенства права обеспечивает справедливое рассмотрение административного дела.

Административное судопроизводство — это прежде всего защита прав человека в его взаимоотношениях с государством. А понимание того, кто и какую роль выполняет в процессе, помогает лучше ориентироваться в судебной процедуре.

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суд 5ААС

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