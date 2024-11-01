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В Україні стартує пілотний проєкт із впровадження 5G

19:05, 1 листопада 2024
Найближчі 2 роки пройде тест мережі на військовому обладнанні у трьох містах.
В Україні стартує пілотний проєкт із впровадження 5G
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В Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", - повідомив Федоров. 

Він підкреслив, що технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Також Федоров наголосив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

Крім того, постанова дозволить операторам використовувати частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.  

Нині 5G функціонує вже в понад 90 країнах світу. Європейський Союз планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

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Кабінет Міністрів України Міністерство цифрової трансформації

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