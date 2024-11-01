В Україні стартує пілотний проєкт із впровадження 5G

Найближчі 2 роки пройде тест мережі на військовому обладнанні у трьох містах.

В Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", - повідомив Федоров.

Він підкреслив, що технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Також Федоров наголосив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

Крім того, постанова дозволить операторам використовувати частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

Нині 5G функціонує вже в понад 90 країнах світу. Європейський Союз планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.