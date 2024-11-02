Гоструда отмечает, что в период действия военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, каким образом предоставляется отпуск по беременности и родам в случае приостановления действия трудового договора.

Приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений исполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором.

В период действия военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста даже при приостановлении действия трудового договора, а также не может уволить его во время таких отпусков.

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