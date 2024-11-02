Во Львовской области будут судить экс-директора шахты, который не выплатил шахтерам более 1,5 млн зарплаты

Чиновник направил средства на ссуду другому предприятию.

Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего директора одного из угледобывающих предприятий региона. Ему инкриминируют безосновательную невыплату заработной платы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый, занимая должность директора шахты, безосновательно задолжал выплату работникам более 1,5 млн грн зарплаты.

«Имея реальную возможность погасить задолженность, служащий направил средства на другую не первоочередную потребность – ссуду другому предприятию. В то время как долг по заработной плате, который должен оплачиваться в первую очередь, остался не погашенным», - заявили в прокуратуре.

В порядке гражданского судопроизводства также предъявлен к обвиняемому иски о возмещении причиненного вреда.

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