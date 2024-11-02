На Львівщині судитимуть ексдиректора шахти, який не виплатив шахтарям понад 1,5 млн зарплати

Посадовець скерував кошти на позику іншому підприємству.

На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього директора одного з вугледобувних підприємств регіону. Йому інкримінують безпідставну невиплату заробітної плати.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений, обіймаючи посаду директора шахти, безпідставно заборгував виплату працівникам понад 1,5 млн грн зарплати.

«Маючи реальну можливість погасити заборгованість, службовець скерував кошти на іншу не першочергову потребу – позику іншому підприємству. В той час, як борг по заробітній платі, який повинен оплачуватись першочергово, залишився не погашеним», - заявили у прокуратурі.

В порядку цивільного судочинства, також пред’явлено до обвинуваченого позови про відшкодування завданої шкоди.

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