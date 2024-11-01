На Житомирщині на хабарі у $52 000 погоріли посадовець сільської ради та два депутати

Гроші директор КП повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів врожаю зернових.

На Житомирщині за вимагання 52 тисяч доларів хабара поліцейські викрили посадовця сільської ради та двох депутатів. Ці кошти фігуранти вимагали від керівника комунального підприємства, аби той залишився на своїй посаді. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, фігуранти вимагали 52 000 доларів з підлеглого керівника комунального підприємства. Цю суму директор КП повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів врожаю зернових. При цьому половину продукції він оприбуткував та продав у законний спосіб, решту - реалізував без документів за готівку і передав «колегам».

Начальника відділу сільської ради затримали під час отримання 19 500 доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він гарантував, що депутатський корпус не підтримає звільнення комунальника. Раніше було задокументовано факт одержання фігурантами ще 6 500 доларів.

Посадовця вже затримали. Йому та двом його спільникам депутатам слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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