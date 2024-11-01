Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині на хабарі у $52 000 погоріли посадовець сільської ради та два депутати

23:58, 1 листопада 2024
Гроші директор КП повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів врожаю зернових.
На Житомирщині на хабарі у $52 000 погоріли посадовець сільської ради та два депутати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині за вимагання 52 тисяч доларів хабара поліцейські викрили посадовця сільської ради та двох депутатів. Ці кошти фігуранти вимагали від керівника комунального підприємства, аби той залишився на своїй посаді. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, фігуранти вимагали 52 000 доларів з підлеглого керівника комунального підприємства. Цю суму директор КП  повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів врожаю зернових. При цьому половину продукції він оприбуткував та продав у законний спосіб, решту - реалізував без документів за готівку і передав «колегам».

Начальника відділу сільської ради затримали під час отримання 19 500 доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він гарантував, що депутатський корпус не підтримає звільнення комунальника. Раніше було задокументовано факт одержання фігурантами ще 6 500 доларів.

Посадовця вже затримали. Йому та двом його спільникам депутатам слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду