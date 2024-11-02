На Рівненщині через образу на військових жінка «замінувала» будівлю ТЦК

51-річна раніше судима жінка повідомила про «замінування» будівлі ТЦК.

На Рівненщині жінка повідомила про "замінування" будівлі Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вона зателефонувала та повідомила про "мінування" одного із відділів Рівненського РТЦК та СП, для зриву роботи установи та створення паніки серед його працівників і відвідувачів.

На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологічного центру, однак вибухових пристроїв у приміщенні не виявили, що дозволило відновити роботу установи.

Особу псевдомінерки правоохоронці встановили одразу. Нею виявилась раніше судима здолбунівчанка, яка повідомила про мінування у нетверезому стані. Свій вчинок жінка пояснила особистою образою на військовослужбовців терцентру.

Зловмисниці повідомили про підозру, наразі вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.

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