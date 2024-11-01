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У Запоріжжі викрили «чорних рієлторів», які привласнювали квартири померлих громадян

23:37, 1 листопада 2024
Злочинну схему організувала 43-річна рієлторка.
У Запоріжжі викрили «чорних рієлторів», які привласнювали квартири померлих громадян
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У Запоріжжі викрили 4 громадян, які оформлювали фіктивні правовстановлюючі документи на чуже житло, яке потім продавали. Таким чином ділки збагатилися на понад 4 500 000 гривень. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Злочинну схему організувала 43-річна рієлторка. До протиправної діяльності вона залучила свого 54-річного співмешканця та двох жінок, 51 та 63 років.

Зловмисники підшукували квартири, власники яких померли, та підробляли від їх імені договори купівлі-продажу, оформлюючи житло на себе або «своїх» осіб. Згодом ділки продавали нерухомість добросовісним покупцям.

30 жовтня поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за адресами фігурантів та в їхніх транспортних засобах. У результаті проведених заходів правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності аферистів.

Зловмисникам повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Досудове розслідування триває.

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Національна поліція Запоріжжя

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