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В Запорожье разоблачили «черных риелторов», присваивавших квартиры умерших граждан

23:37, 1 ноября 2024
Преступную схему организовала 43-летняя риелтор.
В Запорожье разоблачили «черных риелторов», присваивавших квартиры умерших граждан
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В Запорожье разоблачили 4 граждан, которые оформляли фиктивные правоустанавливающие документы на чужое жилье, которое затем продавали. Таким образом дельцы обогатились более чем на 4 500 000 гривен. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Преступную схему организовала 43-летняя риелтор. К противоправной деятельности она привлекла своего 54-летнего сожителя и двух женщин, 51 и 63 лет.

Злоумышленники подыскивали квартиры, владельцы которых скончались, и подделывали от их имени договоры купли-продажи, оформляя жилье на себя или «своих» лиц. Впоследствии дельцы продавали недвижимость добросовестным покупателям.

30 октября полицейские провели ряд санкционированных обысков по адресам фигурантов и их транспортных средств. В результате проведенных мероприятий правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности аферистов.

Злоумышленникам сообщили о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Правоохранители принимают меры по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция Запорожье

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