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В Ровенской области из-за обиды на военных женщина «заминировала» здание ТЦК

07:36, 2 ноября 2024
51-летняя ранее судимая женщина сообщила о «заминировании» здания ТЦК.
В Ровенской области из-за обиды на военных женщина «заминировала» здание ТЦК
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В Ровенской области женщина сообщила о "заминировании" здания Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Она позвонила по телефону и сообщила о "минировании" одного из отделов Ровенского РТЦК и СП, для срыва работы учреждения и создания паники среди его работников и посетителей.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологического центра, однако взрывные устройства в помещении не обнаружили, что позволило возобновить работу учреждения.

Личность псевдоминерки правоохранители установили сразу. Ею оказалась ранее судимая здолбуновчанка, которая сообщила о минировании в нетрезвом состоянии. Свой поступок женщина объяснила личным обидой на военнослужащих терцентра.

Злоумышленнице сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос избрания ей меры пресечения.

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ТЦК

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