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В Житомирской области на взятке в $52 000 погорели чиновник сельского совета и два депутата

23:58, 1 ноября 2024
Деньги директор КП должен был получить путем реализации собранного с полей урожая зерновых.
В Житомирской области на взятке в $52 000 погорели чиновник сельского совета и два депутата
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В Житомирской области за вымогание 52 тысяч долларов взятки полицейские разоблачили чиновника сельского совета и двух депутатов. Эти средства фигуранты требовали от руководителя коммунального предприятия, чтобы тот остался на своем посту. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, фигуранты потребовали 52 000 долларов с подчиненного руководителя коммунального предприятия. Эту сумму директор КП должен получить путем реализации собранного с полей урожая зерновых. При этом половину продукции он оприходовал и продал законным способом, остальное - реализовал без документов за наличные деньги и передал «коллегам».

Начальник отдела сельского совета был задержан при получении 19 500 долларов неправомерной выгоды. За эти средства он гарантировал, что депутатский корпус не поддержит увольнение коммунальщика. Ранее было задокументировано факт получения фигурантами еще 6 500 долларов.

Чиновника уже задержали. Ему и двум его подельникам депутатам следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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Национальная полиция

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