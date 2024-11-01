Боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS та ракети Stinger — США оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн

19:26, 1 листопада 2024
ЗСУ отримають ракети, боєприпасів, бронетехніку та протитанкову зброю.
США оголосили новий пакет допомоги Україні на $425 млн. У його складі ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя. Про це йдеться в пресрелізі Міноборони США.
Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.
Пентагон розповів, що цей пакет містить:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети Stinger;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу "повітря — земля";
- 155-мм та 105-мм артснаряди;
- ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медобладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
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