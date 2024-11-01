Боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS та ракети Stinger — США оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн

ЗСУ отримають ракети, боєприпасів, бронетехніку та протитанкову зброю.

США оголосили новий пакет допомоги Україні на $425 млн. У його складі ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя. Про це йдеться в пресрелізі Міноборони США.

Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.

Пентагон розповів, що цей пакет містить:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для HIMARS;

ракети Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси класу "повітря — земля";

155-мм та 105-мм артснаряди;

ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медобладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.