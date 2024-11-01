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Боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS та ракети Stinger — США оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн

19:26, 1 листопада 2024
ЗСУ отримають ракети, боєприпасів, бронетехніку та протитанкову зброю.
Боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS та ракети Stinger — США оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн
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США оголосили новий пакет допомоги Україні на $425 млн. У його складі ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя. Про це йдеться в пресрелізі Міноборони США.

Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.

Пентагон розповів, що цей пакет містить:

  • боєприпаси для NASAMS;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу "повітря — земля";
  • 155-мм та 105-мм артснаряди;
  • ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медобладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

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США

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