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Адвокат розповіла секретарю судді зайвого про справу та саму суддю, а потім отримала кримінальне провадження

07:40, 4 листопада 2024
Вища рада правосуддя засудила практику листування адвокатів з секретарями судового засідання стосовно розгляду конкретних справ.
Адвокат розповіла секретарю судді зайвого про справу та саму суддю, а потім отримала кримінальне провадження
Будівля Приморського райсуду міста Одеси, джерело фото: Судова влада
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Вища рада правосуддя вчергове звернула увагу на поведінку представника адвокатської спільноти під час представництва інтересів клієнта.

Цього разу у центрі уваги Ради правосуддя опинився інцидент у Приморському райсуді міста Одеси.

18 вересня суддя Приморського райсуду Одеси Тетяна Федчишена повідомила до Ради правосуддя про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Як зазначила суддя, у неї в провадженні знаходилася цивільна справа про стягнення аліментів на дитину.

Судове засідання у справі було призначене на 10 вересня. Втім, у судове засідання ані сторони у справі, ані їх представники не з’явилися, а від представника відповідача надійшла заява про розгляд справи за її відсутності.

12 вересня на мобільний телефон секретаря судового засідання, у додатку Viber, надійшло повідомлення вже від представника позивача – адвоката Марини Оксюти.

Адвокат просила повідомити, що відбувається із розглядом зазначеної цивільної справи.

Після того, як секретар судового засідання повідомила, що справа призначена до розгляду, Марина Оксюта надіслала повідомлення наступного змісту (мовою оригіналу):

«Прекрасно. Ответчик рассказывает в кулуарах, что он заплатил судье 8000. Поэтому мы не надеемся на хороший результат. Нам бы уже хоть какой-то. Вы бы и не услышали. Это другие кулуары. Тем более судье нужно сдавать экзамены на апелляцию. И заканчивать все дела».

Втім, схоже, що адвокат не врахувала, що секретар судового засідання складе доповідну записку на ім’я судді та зробить відповідні скріншоти переписки.

Вказані висловлювання адвоката суддя Тетяна Федчишена розцінила як дискредитацію її як судді та спробу вплинути на здійснення правосуддя.  

2 жовтня одеські поліцейські за заявою судді та за процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді  з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

У свою чергу Вища рада правосуддя зазначила, що в діях адвоката Марини Оксюти наявні також і порушення правил адвокатської етики.

Рада правосуддя вказала, що надсилання на номер мобільного телефону секретаря судового засідання повідомлень, зміст яких стосується професійної діяльності судді та розгляду конкретної справи, є позапроцесуальною формою звернення.

Тобто, подібні звернення не узгоджуються з положеннями ч. 6 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо обов’язку фізичних осіб поважати незалежність судді і не посягати на неї та є неприпустимими.

У підсумку, 29 жовтня ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 376 КК за фактами, повідомленими суддею Приморського районного суду міста Одеси Тетяною Федчишеною.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя адвокат ВРП

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