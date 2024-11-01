В Україні достатньо солдатів, щоб воювати ще пів року або рік — NYT

Американські військові та розвідувальні посадовці дійшли висновку, що війна в Україні більше не є глухим кутом.

Фото: AP

В США вважають, що основною проблемою України у війні проти рф є нестача військових. За їхніми оцінками, зараз їхня кількість дозволяє вести війну ще протягом 6-12 місяців. Про це пише New York Times.

Видання пише, що американські військові та розвідувальні чиновники дійшли висновку, що війна в Україні більше не є глухим кутом, оскільки рф нібито неухильно виграє, а почуття песимізму в Києві та Вашингтоні «поглиблюється».

У статті NYT також наголошується, що «занепад морального духу і питання про те, чи буде підтримка США тривати, становлять свою власну загрозу для військових зусиль України».

У виданні наводять дані у 57 тисяч українських військових, які загинули на війні. Це, мовляв, удвічі менше, ніж втрати росіян, однак ця кількість усе ж «значна для набагато меншої країни».

«Україна втрачає територію на сході, і її сили всередині росії були частково відкинуті. Українські військові намагаються набрати солдатів і оснастити нові підрозділи», — пише видання.

Зазначається, що рф також стикається з нестачею солдатів та припасів, а її здобутки у війні дісталися великою ціною. Однак їй вдається набирати в армію від 25 до 30 тисяч людей щомісяця.

За словами американських чиновників, наступного року Київ зможе скористатися слабкістю рф та очікуваною нестачею солдатів і танків, але якщо підтримка від США не буде слабшати.

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