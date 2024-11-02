Минюст США направит рекордное количество наблюдателей на выборы в 27 штатах

Минюст отправит наибольшее количество избирательных наблюдателей за последние 20 лет.

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Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей, сообщает The Washington Post.

Решение приняли на фоне заявлений некоторых республиканских штатов о том, что они могут попытаться ограничить доступ федеральных наблюдателей на избирательные участки в день голосования. Республиканцы расценили такое вмешательство как попытку администрации Джо Байдена повлиять на выборы, хотя наблюдение за избирательным процессом со стороны правительства практиковалось и в предыдущих администрациях обеих партий.

В этом году федеральный надзор охватит на 49% больше юрисдикций, чем во время выборов 2020 года, и соответствует уровню 2004 года, когда были развернуты дополнительные меры на фоне споров вокруг результатов выборов 2000 года.

Наблюдатели будут работать во всех ключевых штатах, определяющих выборы: шесть округов в Мичигане, пять в Джорджии, четыре в Висконсине и Аризоне, три в Пенсильвании и Северной Каролине, и один в Неваде. Кроме того, надзор будет происходить и в других смешанных штатах, таких как Калифорния, Флорида, Огайо и Вирджиния. Больше всего юрисдикций под федеральным контролем будет в Техасе и Массачусетсе - по восемь в каждом.

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