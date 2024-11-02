Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Южная Корея рассматривает военную помощь Украине на фоне усиления связей КНДР с россией

09:23, 2 ноября 2024
Южная Корея обдумывает военную помощь Украине на фоне обострения ситуации с Северной Кореей.
Южная Корея рассматривает военную помощь Украине на фоне усиления связей КНДР с россией
Источник фото: BIN.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южная Корея рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи на фоне усиления поддержки россии со стороны Северной Кореи, сообщает Reuters. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо То Юл заявил, что правительство анализирует все возможные варианты, учитывая уровень вовлечения Северной Кореи в конфликт и потенциальные взаимные обязательства между Пхеньяном и москвой.

«Рассматриваются все возможные сценарии. В частности, мы будем следить за уровнем участия (северокорейских) сил в войне и за тем, какую услугу за услугу получит Северная Корея от россии. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения», - отметил министр.

По данным представителей Южной Кореи, россия, вероятно, будет компенсировать поддержку Северной Кореи военными и гражданскими технологиями, необходимыми для запуска спутников-шпионов и модернизации ракетных систем. Сейчас Южная Корея предоставляет Украине только нелетальную помощь, в частности оборудование для разминирования, но воздерживается от поставок вооружения, несмотря на просьбы Киева.

Ранее В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КНДР Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Люстрационные запреты, установленные в 2014 году, больше не действуют – что дальше

Сроки люстрационных ограничений на занятие должностей на государственной службе и в правоохранительных органах утратили силу из-за истечения сроков применения.

Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию» – бюджетный комитет

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Результаты судебной и антикоррупционной реформ получили самую низкую оценку – 73% и 84% недовольных, – результаты опроса по заказу КМЕС

Несмотря на многочисленные реформы судебной ветви власти и введение в процедуры отбора членов ключевых судебных органов международных экспертов, 73% опрошенных выразили недовольство результатами реформы, а 55% считают поддержку ЕС неэффективной.

Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 12 ноября

Пять первых претендентов на должности дисциплинарных инспекторов оценит Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду