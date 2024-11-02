Южная Корея рассматривает военную помощь Украине на фоне усиления связей КНДР с россией

Южная Корея обдумывает военную помощь Украине на фоне обострения ситуации с Северной Кореей.

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Южная Корея рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи на фоне усиления поддержки россии со стороны Северной Кореи, сообщает Reuters. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо То Юл заявил, что правительство анализирует все возможные варианты, учитывая уровень вовлечения Северной Кореи в конфликт и потенциальные взаимные обязательства между Пхеньяном и москвой.

«Рассматриваются все возможные сценарии. В частности, мы будем следить за уровнем участия (северокорейских) сил в войне и за тем, какую услугу за услугу получит Северная Корея от россии. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения», - отметил министр.

По данным представителей Южной Кореи, россия, вероятно, будет компенсировать поддержку Северной Кореи военными и гражданскими технологиями, необходимыми для запуска спутников-шпионов и модернизации ракетных систем. Сейчас Южная Корея предоставляет Украине только нелетальную помощь, в частности оборудование для разминирования, но воздерживается от поставок вооружения, несмотря на просьбы Киева.

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